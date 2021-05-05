Karamollaoğlu iktidara seslendi: Empati yapın

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rize İkizdere'de yapılmak istenilen taş ocağının doğaya vereceği tahribatı iktidarın yeniden gözden geçirmesi gerektiğini belirten Karamollaoğlu, ‘itikaf’ yapmak (camide belirli günler kalarak ibadet etme) isteyen 50’ye yakın vatandaşın, polisler ve bekçiler tarafından biber gazı sıkılarak camiden çıkartılmasına da tepki gösterdi.

Karamollaoğlu’nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“İKİZDERE'DE YAŞANAN DOĞA KATLİAMI GÖZDEN UZAK TUTULACAK BİR GELİŞME DEĞİL”

* Ülkemizdeki değerli alanların tahrip edilmesini asla doğru bulmuyoruz. İkizdere’de yaşanan doğa katliamı gözden uzak tutulacak, affedilecek bir gelişme değildir.

* Biz bu bölgeleri tahrip etmekten imtina etmezsek yarın oraları yeniden inşa etmek mümkün olmaz. Doğayı inşaat için, taş ocakları için yok ederseniz insan canına kıymış kadar yanlış yapmış olursunuz. Maalesef iktidar kafayı betona takmış, düşünürken ya beton ya demir ya asfalt.

* Ülkenin düzelmesi için aklına başka bir şey gelmiyor. O zamanda ülke bütün güzelliklerini kaybediyor ne yazık ki. İkizdere’de başlayan bu tahribat durdurulmazsa Karadeniz sadece güzelliğini değil, geçim kaynaklarını da kaybeder endişesini taşıyoruz.

*Çay bizim memleketimiz için çok önemli bir üretimdir ama bunu kaybetmemeliyiz. Bunu kaybetmemek içinde doğru adımlar atmalıyız. Bundan dolayı ben iktidarı İkizdere konusunda tekrar düşünmeye davet ediyorum.

“ÇARESİZLİK İÇİNDE KIVRANIYOR VATANDAŞIMIZ”

“Çaresizlik içinde kıvranıyor vatandaşımız. Bu tablo karşısında insan uyan ey akıl, ey vicdan, ey insanlık diye bağırmak istiyor ama bağırsak kaç para bağırmazsak kaç para? Buradan iktidara bir seslenişte bulunmak istiyorum ama bunun karşılığının olmadığını bilmeme rağmen. İnsanlar bazen öyle bir bunalımın içine girerler ki problemi görür ama çözemezler. Akıllarında bir tıkanma meydana gelir düşünme sıkıntısı doğar. İktidarda da böyle bir sıkıntı var, bakıyor görmüyor. Gelin, Türkiye'de bütün siyasi partilerin tamamını ekonomik krizi siz nasıl çözerdiniz? diye bir toplantıya davet edin. Emin olun, bundan istifade edersiniz. 18,19 senedir hiç denemediniz bunu sadece kavga.”

“OTELLERDE VİRÜS BULAŞMIYOR”

* Pandemi başladığından beri söylüyoruz gelin, her insanımıza bir defaya mahsus 1000 TL destek verin. Emin olun bu vatandaşı ciddi olarak rahatlatacaktır.

* Çiftçimiz de besicimiz de esnafımız da bir borç batağının içine sürüklenmiş bulunuyor ve iktidardan kurtuluş reçetesini bekliyor. Buna karşı iktidar bu dertlerin büyümesine vesile oluyor.

* Turistler otellerde şenlikler düzenler, denizde yüzerlerken iki Türk vatandaşını cezalandırmak akıl ve mantıkla bağdaşan bir davranış değildir.

* Otellerde virüs bulaşmıyor da iki vatandaş yürüyüş yapınca mı pandemi meydana geliyor. Aklı selim, itidal, bunu kaybetti iktidar. Necip Fazıl’ı hatırlıyoruz. Vicdan azabına eş, kayna kayna Sakarya, öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya demek mecburiyetinde kalıyoruz.

“TERÖRİSTLERE GAZ SIKAR GİBİ CAMİ İÇİNDEKİLERE GAZ SIKMAK VİCDANA UYGUN DEĞİL!”

* Gaziantep'te bir cami içerisinde meydana gelen hadiseleri çok büyük üzüntüyle ve şaşkınlıkla karşıladım. Anlaşılan bir şeyler oldu ne olduğu tam belli değil ama böyle bir hadise olmamalıydı.

* Teröristlere gaz sıkar gibi cami içindekilere gaz sıkmak göz yaşartıcı, akla, mantığa ve vicdana uygun değil! Yani elinde gaz tabancasıyla ibadet etmek için giden vatandaşı çıkaracaksın.

* Üzülerek ifade ediyorum ki sıkıntıya düşüp bu sıkıntılardan kurtulamayanların intihar hadislerinde yaşanan artışla karşı karşıyayız. Taşıyamıyorum ben bu yükü diyor insanlar. İktidarın bunu uzun uzun düşünmesi gereken bir noktaya geldiğimize işaret ediyor.”

“SEN NEDEN VERGİLERİNİ ERTELEMİYORSUN?”

* Alınan tedbirler yeterli değil. Yani siz bu kanunlar çerçevesinde birisi nereden çıktıysa aklına gelmiş ya şu çekler çok sıkıntıya giriyor, borç alacaklar belli bir süre içinde çeklerin tahsilini erteleyin. Tek taraflı böyle bir karar alınabilir mi?

*Vatandaşın kendi aralarındaki alışverişine sen nasıl müdahale edebilirsin? Alacağı çeke güvenerek o da borç yapmış. Sen neden vergilerini ertelemiyorsun? Akşam alınan bir karar sabah değişiyor, sabah alsa akşam değiştiriyor. Ülke böyle yönetilmez, kimse iktidarın aldığı kararlara güvenmiyor artık.

“EMPATİ YAPIN”

* Millet karnını doyurma derdinde. Sen hangi kanunu, anayasa değişikliğini gündeme getirirsen getir. Zaten onu icraya koyacak gücün de yok. Şu beş husus bizlerin de iktidarında gündeminde olmalıdır. Huzur, barış ve güvenlik, insan hakları ve özgürlükleri, Adalet, refah, zengin vatandaş, zengin devlet ve şahsiyetli dış politika.

* Cumhurbaşkanına, bakanlara, vekillere sesleniyorum. Empati yapın. Esnafın, çiftçinin, işsizin, kendinizi bunların yerine koyun. İktidar empati yapmadığı zaman zalimleşir. Bakar ama görmez, ülkenin problemlerini çözemez.