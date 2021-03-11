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Temel Karamollaoğlu’ndan Meral Akşener’e dayanışma mesajı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medyadan hakaretlere maruz kalan İYİ Parti lideri Meral Akşener'i telefonla aradıktan sonra destek mesajını sosyal medyadan da paylaştı. Karamollaoğlu, "Hiç kimsenin şüphesi olmasın Türkiye’de hakaretin değil nezaketin, kutuplaşmanın değil kucaklaşmanın hakim olduğu bir anlayışı hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 20:29, 11/03/2021
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Temel Karamollaoğlu’ndan Meral Akşener’e dayanışma mesajı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in sosyal medyada hedef alınmasına yönelik, Akşener’e destek mesajı yayımladı. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu şöyle konuştu:

* Siyasi partiler ve onların yöneticileri nezaket ve üsluplarıyla topluma örnek olmalıdır. Ancak gelinen noktada “üslup ve nezaket” sorunu siyasetin en önemli problemi haline gelmiştir. İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i hedef alan ifadeler bu nezaketsizliğin endişe verici son halkası olmuştur. Hiçbir şekilde kabul edilebilir değildir. Bu vesileyle Sayın Akşener'e yönelik ifadeleri bir kez daha şiddetle kınıyorum.

“HEP BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ”

Karamollaoğlu, Akşener’i telefonla arayarak bu konudaki üzüntülerini ve dayanışma duygularını ilettiğini de belirtti. Karamollaoğlu, “Hiç kimsenin şüphesi olmasın Türkiye'de hakaretin değil nezaketin, kutuplaşmanın değil kucaklaşmanın hakim olduğu bir anlayışı hep birlikte inşa edeceğiz” diyerek açıklamasını sonlandırdı.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın Meral Akşener için “Fosforlu Cevriye” ifadesini kullanmasının hemen ardından AKP-MHP resmi sosyal medya hesapları da dahil organize olarak yapılan sosyal medya hareketiyle o ifadeler etiket ile gündem yapılmaya çalışılmıştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM’deki grup toplantısında bu konuya değinerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik çok ses getiren bir konuşma yapmıştı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu aynı gün Akşener’i ziyaret ederek dayanışma mesajı vermişti.

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Yayınlanma Tarihi:20:20,