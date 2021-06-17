Karamollaoğlu’ndan Asiltürk’e: Hiçbir şekilde taviz vermeyiz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı televizyon programında gazetecilerin sorularını yanıtladı. HDP'nin İzmir İl Başkanlığı'na yapılan bir kişinin yaşamını yitirdiği saldırıya ilişkin Karamollaoğlu, “Çok üzücü ve beklenmedik bir gelişme. Türkiye'yi birileri, bir girdaba sürüklemek istiyor. Şu anda sağ sol kutuplaşması yok ama benzer kutuplaşmalar meydana gelsin isteyenler olabilir” dedi.

O İFADELER HATIRLATILINCA SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Partisiyle ilgili seçim öncesinde ‘Kandil'le sözleşme imzaladı' denildiğinin hatırlatılması üzerine Karamollaoğlu, “Bu kadar şerefsizlik olur mu yahu? Bunu ispat etmeyen hakikaten şerefsiz olur. Bunu iddia etmek akla ziyandır. Bu mantıkla yaklaşırsanız bu ülkede huzur olmaz” ifadelerini kullandı.

“HDP'Yİ TERÖRLE ÖZDEŞLEŞTİRME TAVRIMIZ YOK”

HDP'ye yönelik son zamanlarda iktidar tarafından dile getirilen söylemlere ilişkin konuşan Karamollaoğlu, “Terörle HDP'yi özdeşleştirme noktasına gitmek, onları bütünüyle itelemek gibi bir tavrımız yok” diye kaydetti.

“ÜSTÜNÜ ÖRTMEYİN, SEÇİME GİDİN”

Ortaya atılan mafya-siyaset ilişkisi iddialarına değinen Karamollaoğlu, “Bir yerde bir iddia varsa, iktidarın o iddianın üzerine gitmesi ve açıklık kazandırması gerekir. Muhalefetin bu konuda hukuki zeminde hiçbir yetkisi yok. Sadece çağrı yapmak imkanı var. Bunlar üstü örtülebilecek hadise değil. Bugün üstü örtülse, yarın bir hükümet değişikliğinde bunların hepsi yeniden açığa dökülür. Onun için lütfen bunu üstünü örtmeyin. Bundan dolayı bir seçime gidelim. Seçimde millet kararını versin” dedi.

“SOYLU'NUN GÖREVDEN ALINMAMASINDA DENGE GÖZETİLİYOR”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun neden görevinden alınmadığına ilişkin yorumlarını paylaşan Karamollaoğlu, “Orada bir denge gözetiyorum. MHP ile olan bu ittifak hem de Türkiye'de meydana gelen havaya bir bakıma dengelemek istiyor. Çok açık ve net, bu kadar iddialar karşısında Sayın Cumhurbaşkanının eli kolu bağlıymış gibi hareket etmesi doğru değil” ifadelerini kullandı.

“AKP'DE ÇÖZÜLME EMARELERİ VAR”

“Bu iktidarın ayakta durması bundan sonra çok zor” diye devam eden Saadet Partisi lideri, “İçinde kendisiyle birlikte yola çıktığı arkadaşlarının tamamı terk etmiş. Bu vahim bir durum. Ayrılanlar kendileriyle beraber o topluluğu taşıyamadılar. AKP'de çözülme emareleri var. AKP'yi bırakan ancak başka partiye gitmeyen önemli bir miktarda seçmen var” diye kaydetti.

“CUMHURBAŞKANLIĞINDA ORTAK ADAY OLMASI İCAP EDER”

Kılıçdaroğlu'nun ‘liderler kabinesi' önerisini değerlendiren Karamollaoğlu, “Bir değişikliğe mutlaka ihtiyaç var. Bu değişiklik bir geçici süreyi kapsayacak. Burada hiçbir partinin tek başına kendi programını icra edeceği bir değişiklik olmayacak. Eğer böyle bir değişiklik olacaksa farklı kanaat ve düşüncede olanlar bir araya gelip bu süreci atlatmaya arayacaklar. Cumhurbaşkanlığı adaylığı da bunlardan bir tanesidir. Cumhurbaşkanlığı, ittifak sağlanmazsa veya bir dayatma olursa bu imajı doğurmayabilir. Öyle birisi olacak ki…Yani ortak aday olması icap eder” diye konuştu.

ASİLTÜRK’ÜN KONGRE ÇIKIŞINA YANIT

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün kongre çıkışına da değinen Karamollaoğlu, “Kendisinin daha önceden de siyasete yaklaşımında bazı değişiklikler vardı genel manada. Bizim siyasetteki prensiplerimiz belli. Bu prensiplerimiz evrensel konulardır. Biz prensiplerimizi benimsemenin ötesinde özümsüyoruz. Bu bizim varlığımızın sebebi. Biz bunların hiçbirisinden, hiçbir şekilde taviz veremeyiz. ‘Adaleti biraz rafa kaldıralım' diyemeyiz. Birkaç gün içinde yüksek istişare heyetini toplayarak bu konuyu birlikte görüşeceğiz” dedi.

“Olağanüstü kongre mümkün mü?” sorusuna yanıt veren Karamalloğlu, “Sadece genel idare kurulu ve benim bu konuda yetkim var. Benim öyle bir düşüncem yok. Olağanüstü kongreye gidecek bir noktada değiliz” diye kaydetti.