Karamollaoğlu’ndan Erdoğan’a şeffaflık eleştirisi: Peki bu güne kadar devletin yaptığı ihalelerden hangisi şeffaftı?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin 7. Olağan Diyarbakır İl Kongresi’nde konuştu.

“BİR SÖZLEŞMEYİ İMZALAMAK KADINA ŞİDDETİ AZALTMAYA YETMİYOR”

Türkiye gündemi hakkında açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu şu ifadeleri kullandı:

* İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmiş olmasından dolayı ben memnuniyetimi söyledim. Neden? İstanbul Sözleşmesi’nin adı kadına şiddeti önlemeyle ilgili, kadına şiddeti önlemek için bir sözleşme.

* Şimdiye kadar sordum bu sözleşme imzalandığından beri kadına şiddet ne kadar azaldı? Azaldı mı? Tam 10 misli artmış. Demek ki bir sözleşmeyi imzalamak kadına şiddeti azaltmaya yetmiyor. Bu farklı bir konu, bundan dolayı biz ‘bu meseleyi bir kenara bırakarak iki konunun üzerinde durmamız icap eder’ dedim. Bunlardan bir tanesi ciddi olarak kadına şiddeti durdurmaktır.

* Bir diğer mesele ise ailenin korunmasıdır. Bundan dolayı biz aileyi koruyabilmek için elimizden gelen bütün gayreti göstermeye tedbir almaya mecburuz. Kadına göstereceğimiz şefkat, hürmet, annemize, babamıza, büyüklerimize bizim temel ilkelerimizdendir.

“KENDİLERİ GİBİ DÜŞÜNMEYEN HERKESİ HAİN İLAN EDİYOR”

* Bir defa bir problemi çözmek için problemin ilk şartı nedir? Bir problemin var olduğunu kabul etmektir. Problem yok derseniz çözemezsiniz. Biz önce bir problemin varlığını kabul edeceğiz ki o problemin çözümü için çaba sarf edelim.

* Bu problemi çözmek için farklı öneriler gündeme gelebilir. Ama biz şuna inanıyoruz; bir ülkede bu zihniyet değişikliğinin başlangıcı özellikle parti liderlerinin, siyasilerin lisanlarına hakim olmaktan geçer.

* Karşınızdaki insana ‘sen hainsin’ diye söze başlarsan orada bir müzakere yapma imkanı ortadan kalkar. Şu anda maalesef bazı parti liderleri kendileri gibi düşünmeyen herkesi hain ilan ediyor, ‘hadi oradan sen de’ demekten başka demekten başka çaremiz yok. Niye? Zihniyet yanlış. O zihniyet düzelmeden problemler düzelmez.

“HER ŞEYDEN ÖNCE ZİHNİYET DEĞİŞİKLİĞİNE İHTİYACIMIZ VAR”

* Eğer siz bir ülkede halkın tercihine itibar etmezseniz maalesef ayrımcılığı bilerek veya bilmeyerek körüklemiş olursunuz. Biz buna rıza gösteremeyiz. Kamplaşmayı bu tavırlar doğurur.

* Onun için dedim ki bizim her şeyden önce zihniyet değişikliğine ihtiyacımız var. Anayasa’ya bunların hepsini yazın, kanunlara yazın, kurallara yazın ama zihniyetiniz değişmemişse o kanunun da o Anayasa maddesinin de o kuralın da etrafında nasıl dolaşacağınızı bulursunuz.

“PEKİ BU GÜNE KADAR DEVLETİN YAPTIĞI İHALELERDEN HANGİSİ ŞEFFAFTI?”

* Yönetimin esas üzerinde durması icap eden konu şeffaflıktır. Şeffaf olacak yönetim. Her yaptığı işi kamu ile paylaşacak. Sayın Cumhurbaşkanı geçen gün belediye başkanlarını topladı. Onlara nasihatlerde bulundu, ‘Bütün ihaleler şeffaf olsun’ diye.

* Ne kadar güzel. Peki bu güne kadar devletin yaptığı ihalelerden hangisi şeffaftı? Ben hatırlamıyorum. Hele ‘yap işlet devret’ modeliyle verilenler…Para basma makinesi gibi çalışıyorlar. Zarar diye bir iş yok, işi iyi yapmış kötü yapmış önemli değil.

* Mutlaka kar ediyor, sağlanıyor, hem de harcadığı paranın belki 10 misli kar ediyor. Şeffaflık olmadan olmaz. Her yapılan iş vatandaş tarafından kamuoyu tarafından denetlenebilmeli. Kim denetleyecek? Basın, halk ama aynı zamanda da devletin Sayıştay gibi kurumları bunlar olmazsa olmaz.

“BİZ O KAVGANIN BİR PARÇASI HALİNE GELİRSEK AFGANİSTAN’LA BARIŞ DİYE BİR MESELEMİZ KALMAZ”

* Afganistan’da Amerikalıların yerini alamaya gitme kararı alınmış. Ruslar, Afganistan’ı işgal ettiğinde biz mücahitleri Ruslara karşı dirensinler diye destekledik. Sonra onlar gitti Amerikalılar geldi bu sefer de mücahitler Amerikalılara karşı direndi.

* Şimdi Amerikalılar da çekiliyor içeride Allah saklasın bir iç kavga var. Biz o kavganın bir parçası haline gelirsek Afganistan’la barış diye bir meselemiz kalmaz. Ortadan kalkar.

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