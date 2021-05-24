Karamollaoğlu’ndan Soylu çıkışı: İstifa etmeli

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş Sedat Peker’in sosyal medyadan paylaştığı videolarda öne sürdüğü iddialar gündeme bomba gibi düşmeye devam ederken, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu yetkililerden “yeterli” cevaplar gelmemesine tepki gösterdi.

“TOPLUMUN BEKLEDİĞİ CEVAP VE ADIMLAR HALA ATILMADI”

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Karamollaoğlu, “Son günlerde kamuoyuna yansıyan vahim iddialar hakkında maalesef, yetkililer ve ilgililer tarafından toplumun beklediği cevap ve adımlar hala atılmamıştır. Bu tür ciddi iddialara karşı atılacak etkin adımlarla, haksız yere itham edilenlerin aklanarak itibarlarının zedelenmesinin önüne geçileceği gibi; suç işleyenlerin de adalet önüne çıkarılarak cezalandırılması, toplumun adalete olan inancını da pekiştirecektir” ifadelerini kullandı.

“TBMM'DE ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULMALI”

Karamollaoğlu, “derhal” atılması gereken adımları şöyle sıraladı:

* İddialar kapsamında başta İçişleri Bakanı olmak üzere, söz konusu tüm isimler istifa etmeli ve yargı süreci ivedilikle başlatılmalıdır. İstifa etmemeleri halinde ise, Cumhurbaşkanı tarafından bu kişiler derhal görevlerinden alınmalıdır. Soruşturmaları yürütecek savcı ve hakimlere mesleki güvencelerinin yanında, görev yeri ve görev konuları için de ayrıca güvence garantisi sağlanmalıdır.

* Devlet Denetleme Kurulu görevlendirilerek; araştırma, inceleme ve soruşturma süreçleri başlatılmalıdır. Ayrıca TBMM'nde de bir araştırma komisyonu kurulmalıdır. Basın yayın organlarında, bu iddialarla ilgili açılacak soruşturma ve tahkikatın şeffaf bir biçimde yer alabilmesini sağlayacak güvencenin açıkça verilmesi gerekmektedir.

“KİRLİ BİR DÖNEMİN AKTÖRLERİ OLARAK ANILMAKTAN KENDİSİNİ KURTARAMAYACAK”

Bu maddelerin “eksiksiz” ve “bir an evvel” yerine getirilmesi gerektiğini vurgulayan Karamollaoğlu, “Aksi halde; bahse konu olan hiç kimse, hem kamuoyu vicdanında hem de tarih huzurunda kirli bir dönemin aktörleri olarak anılmaktan kendisini kurtaramayacaktır” açıklamasında bulundu.

