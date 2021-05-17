Karamürsel’de 5578 metrekare tarla icradan satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Karamürsel’de satılacak tarlanın özellikleri şu şekilde; Kocaeli İl, Karamürsel İlçe, 297 Ada, 12 Parsel, EREĞLİ Mahalle/Köy, Akkaya Mevkii, Taşınmazın niteliği meyve bahçesi olup, konum olarak ilçe merkezinin 5.800 metre doğu bölümünde yer almaktadır. Bulunduğu bölgede kuzeydoğu ve kuzeybatı yönünde site tarzında konutlar yapılmıştır.

Kısmen imara açılmış bölgede olup etrafı ormanlık alanlarla çevrilidir. Taşınmaz meskun mahalde yer almayıp, en yakın meskun mahal taşınmaza 500 metre mesafededir. Taşınmazın yaklaşık 200m kuzeyinde İzmit-Yalova yolu geçmekte olup, Ereğli sahile 250m mesafededir. Taşınmazın bulunduğu konumda altyapı hizmetleri mevcut değildir. Taşınmaza ulaşım 100m kalana dek kolay olmakla, devamında yol yer almadığından ve sık orman ve çalılar ile kaplı olduğundan bu mesafe kadar olan yol nedeniyle ulaşım zordur. Taşınmazın kıymeti 1.445.519,42TL’dır.

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