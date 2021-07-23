Karantinada olması gereken genç kız uygulamada yakalandı

Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eski Erzurum yolu kavşağında uygulama yaptı. Araçların tek tek kontrol edildiği uygulamada polis, bir araçta yolculuk yapan A.E. isimli genç kızın karantinada olduğunu tespit etti. Bunun üzerine araçtan indirilen A.E. polise direndi. Çekim yapan basın mensuplarına da ‘Ne çekiyorsunuz' diyerek çıkışan A.E., zaman zaman polise de çıkıştı.

İstanbul'dan Kars'a bir hafta önce geldiğini ileri süren genç kız güvenli alana alınarak, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin gelmesi beklendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, gerekli önlemleri aldıktan sonra genç kızı filyasyon ekibinin aracına alarak Nuri Paşa Yurdu'na götürdü. Genç kız hakkında yasal işlem de yapılırken, polis ekiplerinin yol uygulamaları devam ediyor.