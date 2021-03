Karantinadaki Ali Erbaş’tan mektup

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Lütfen Platformu tarafından Covid-19 sürecinde büyük özveriyle hizmet veren sağlık çalışanları için “Destan Yazanlara Mektup Yazalım” sloganıyla düzenlenen dijital mektup kampanyasına destek verdi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, kaleme aldığı mektupta sağlık çalışanlarının corona virüsü salgınıyla mücadelede gösterdikleri özveri ve fedakarlığın takdire şayan olduğunu ifade ederek, “Her türlü zorluğu göğüsleyerek ve tüm riskleri göze alarak gece gündüz demeden vatandaşlarımızın sağlığı için çalıştınız. Aylarca evlerinizden, çocuklarınızdan, sevdiklerinizden ayrı kaldınız ama bu zor zamanlarda hastalarımızın yanından ayrılmadınız” dedi.

“EN KALBİ ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM”

Tüm imkanlarıyla sağlık çalışanlarının yanında yer alacaklarını kaydeden Erbaş’ın mektubunda şu ifadeler yer aldı:

“Şu ana kadar olduğu gibi bundan sonra da her duamızda sizleri minnetle anacağız. Biliyoruz ki dünyada en büyük servet bir başkasının hayır duasını almaktır. Peygamber Efendimiz, müminin mümin için yaptığı duayı Allah'ın mutlaka kabul edeceğini müjdelemektedir. Yardımına koştuğunuz her insanın gönülden duaları sizleri dünyada da ahirette de aziz kılacaktır.

Bu vesileyle hekimlerimizden hemşirelerimize, idari personelinden yardımcı hizmetlerde çalışanlarına kadar sağlık ordumuzun her bir neferine şahsım, ailem ve milletimiz adına en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Yüce Rabbimizden sağlık çalışanlarımızın her türlü zorluklarını kolay kılmasını, her hayırlı dileklerini kabul buyurmasını niyaz ediyorum. Ahirete irtihal edenlere rahmet hayatta olanlara hayırlı, huzurlu ve sağlıklı uzun ömürler bahşetmesini diliyorum.

Allah'ın rahmeti, bereketi, nimeti, yardımı her daim sizlerle olsun.”

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINMIŞTI

Corona virüse yakalanan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hastanede tedavi altına alınmıştı. Erbaş’ın tedavi sürecini hafif semptomlarla geçirdiği açıklanmıştı.

İlginizi Çekebilir Coronaya yakalanan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hastaneye kaldırıldı