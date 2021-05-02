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Karantinadan kaçan corona virüsü hastası yurda yerleştirildi

Adıyaman'da karantinada olması gereken corona virüsü hastası Mehmet Aydın dışarı çıktı. Kontrol noktasında polise yakalanan Aydın ekipler tarafından yurda yerleştirildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:58, 02/05/2021
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Tam kapanmanın uygulanmasına yönelik denetim yapan Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi’nde Mehmet Aydın yönetimindeki 38 YD 668 plakalı otomobili durdurdu. Kısıtlamayı ihlal ettiği belirlenen Aydın’ın yapılan incelemede, corona virüsü testinin pozitif çıktığı ve karantinada olması gerektiği anlaşıldı.

Karantina adresini terk ettiği belirlenen 39 yaşındaki Mehmet Aydın, çağırılan ambulansla Altınşehir Mahallesi’ndeki öğrenci yurduna yerleştirildi. Yurda yerleştirilen Aydın’a ayrıca karantina hükümlerine aykırı hareket etmekten 3 bin 150 TL idari ceza kesildi. (DHA)

Adıyaman aydın Corona Emniyet öğrenci
Yayınlanma Tarihi:13:32,