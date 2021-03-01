Karar günü: Esnafı heyecan sardı, temizlik başladı

Türkiye'nin gözü kulağı saat 15.00'te başlayacak kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması beklenen normalleşme kararlarında…

Tüm Türkiye'de esnaftan çalışana, öğrencilerden 65 yaş üstüne kadar herkes bugünkü kabine toplantısından sonra açıklanacak normalleşme kararlarına kilitlendi.

“Yerinde karar” dönemi kapsamında vaka sayıları düşük çıkan özellikle Doğu ve Güneydoğu illerinde normalleşme heyecanı çok daha üst seviyede.

Yaklaşık 4 aydır müşteri kabul edemeyen restoran ve kafelerde normalleşme hazırlıkları başladı. İş yerlerinde hummalı bir temizlik çalışması başlatan esnaf, halktan da kurallara uymalarını istiyor.



“LOKANTAMIZI BAŞTAN SONA YIKAYIP TEMİZLEDİK”

Lokanta sahibi Fatih Dursun:

“Çünkü 3 aydır kapalıyız. Hakkari'nin en düşük vaka sayısına sahip olması ve hatta corona virüsü bitirmesiyle beraber inşallah normalleşme süreciyle de eski çalışmamıza döneriz. Biz de normalleşmenin heyecanını şimdiden yaşayarak lokantamızı baştan sona yıkayıp temizledik. İnşallah en kısa sürede bu hastalık tüm ülke genelinde defolup gider.”





“3 AY ÇOK ZOR GEÇTİ”

Lokanta çalışanı Mustafa Karaman:

“3 ayda çok zorlu bir süreç geçirdik. Cumhurbaşkanımızın vereceği normalleşme kararıyla inşallah kısa sürede eski günler gibi tekrar çalışmalarımıza başlayacağız. Bizler de korona virüsün bölgede bitmesi heyecanıyla lokantamızda temizliğe başladık. Tek temennimiz bu hastalığın tümden bitmesidir” ifadelerini kullandı.



“ÇALIŞIP KÖTÜ GÜNLERİ GERİDE BIRAKMAK İSTİYORUZ”

Lokanta çalışanı Nazmi Karaman:

“Heyecanla temizliğimize başladık. Artık lokantamızı açacağız inşallah. Bizler de çalışmaya başlayıp bu kötü günleri geride bırakmak istiyoruz.”



“GELECEK MÜJDEYİ BEKLİYORUZ”

Dönerci Recai Emeç:

“20 Kasım’dan beri dükkanlarımız kapalı ve paket servisle işimize devam ediyoruz. Normalleşme ile ilgili Cumhurbaşkanımızdan gelecek müjdeyi bekliyoruz. Umarım normalleşme potasına Erzurum da girer. Hazırlıklarımızı yaptık.”



“HERKES İÇİN HAYIRLISI”

Esnaf Furkan Turan:

“Hayırlısıyla yavaş yavaş hazırlıklarımıza başlıyoruz. Allah’ın iziniyle 1 Mart’ta duyurulacak açılış kararını bekliyoruz. Herkes için en hayırlısı olsun. Iğdır'da pandemi döneminde herkes sıkıntı çekti. Kira ödemekte güçlük yaşadı. Açıklamayı bekliyoruz.”

“BAHÇEMİZİ DE TEMİZLEDİK”

Kafe sahibi Abbas Gökçe:

“Bahçemizin ve kafemizin temizliğini yapıyoruz. Uzun zamandır kapalıydık. Müşteri alamadık. Hayırlısıyla normalleşmeyle birlikte bu hafta işletmemizi açacağız.”



“İNŞALLAH YAPTIĞIMIZ TEMİZLİK BOŞA GİTMEZ”

Esnaf Hakan Işık:

“İnşallah her şey umduğumuz gibi olur. Dükkanlarımızı açabiliriz de yaptığımız temizlikler boşa gitmez.”

DHA /İHA