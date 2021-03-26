‘Kararı geri çek, sözleşmeyi uygula’ diyerek Kadıköy’de toplandılar

Türkiye'nin, resmi adı ‘Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ olan İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılmasına yönelik tepkiler devam ediyor.

POLİS YÜRÜYÜŞE İZİN VERMEDİ

Günlerdir yurdun çeşitli illerinde protestolar gerçekleştiren kadınlar, bugün de İstanbul Kadıköy Bahariye'de toplandı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, polisin kadınların yürüyüş yapmasına izin vermediği, kadınları ablukaya aldığı görüldü. Yüzlerce kadın, “Kararı geri çek, sözleşmeyi uygula” diye slogan attı.

“İSTANBUL SÖZLEŞMESİ BİZİM İÇİN EŞİTLİKTİR, ÖZGÜRLÜKTÜR”

O anlardan görüntüleri sosyal medyadan paylaşan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, “İstanbul Sözleşmesi bizim için eşitliktir, özgürlüktür. Elimizden almaya çalışanlara karşı her yerde direneceğiz” ifadelerini kullandı.