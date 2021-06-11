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Karavanda cinayet: 3 ölü

Samsun’un Bafra ilçesinde bir karavanda çıkan tartışmada 3 kişi silahla vurularak öldürüldü.

Güncellenme: 08:26, 11/06/2021
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Karavanda cinayet: 3 ölü

Olay, Derbent Barajı kenarında bulunan karavanda saat 04.30’da meydana geldi. Karavanda birlikte oturan Oğuz B., henüz nedeni bilinmeyen bir tartışma sonucunda silahıyla Mustafa Önbaş, İsmail Varol ve Orhan Yüksel'e silahla ateş etti.

İsmail Varol

Kurşunların isabet ettiği üç kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Karavanda bulunan B.B. ise olay yerinden kaçtı.

Oğuz B., olay yerinden babasını arayarak durumu anlattı ve intihar edeceğini söyledi. Olay yerine gelen 112 acil yardım ekipleri Mustafa Önbaş, İsmail Varol ve Orhan Yüksel'in hayatlarını kaybettiğini belirledi.

Mustafa Önbaş

Katil zanlısı Oğuz B., jandarma tarafından silahıyla birlikte gözaltına aldı. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

Cinayet intihar Samsun