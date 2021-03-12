Karayolları Genel Müdürlüğü materyal hazırlatılması hizmeti alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Karayolları Genel Müdürlüğü Akıllı Ulaşım Sistemleri Tanıtım Materyalleri Hazırlatılması hizmet alımı yapacak. (2562 adet tanıtım materyali (Karayolları Genel Müdürlüğünün Akıllı Ulaşım Sistemleri ile ilgili faaliyetlerinin tanıtımında kullanılması amacıyla tanıtım filmi ve fotoğraf çekimi ile animasyon ve broşürlerin hazırlatılması)

Açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

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