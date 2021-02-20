Karda kayan taksiden böyle atladı

İstanbul’da geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı sonrası buzlanan yollarda çok sayıda araç kaymış ve kazalar meydana gelmişti. Kağıthane’de buzlanan yolda bir ticari taksinin kayması ve yaşanan panik anları ise kameralara yansıdı.

Görüntülerde bir ara sokaktan yokuş aşağı inen taksinin, buz tutan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp sağa sola savrularak yokuş aşağı indiği görülüyor.

Bu sırada takside bulunan yolcunun paniğe kapılarak kapıyı açarak kendini dışarı attığı da görülüyor. Ters dönen ve yokuş aşağı geri geri kaymaya devam eden taksi ise bir sitenin duvarına çarparak durabildi. Kazada, sürücüsü ile müşterinin burnu dahi kanamazken, takside hasar oluştu. (İHA)