Kardak’ta sıcak saatler! Türk savaş gemileri bölgeye gitti

Dün öğle saatlerinde Gümüşlük Mahallesi'ne 2.5 mil uzaklıktaki Kardak kayalıklarına gelmek için Leros ve Kilimli adalarından hareket eden Yunan balıkçılar kendilerine ait sulardan Kardak kayalıklarına geçmeye çalıştı.

Yunan sahil güvenlik botunun eşlik ettiği balıkçıları bölgede devriye gezen Türk sahil güvenlik ekibi Kardak kayalıklarına iki mil kala Yunanlı balıkçıları ve sahil güvenliği durdurdu.

Türk kara sularına giren Yunan askerleri, Türk askerlerinin sahil güvenlik botlarıyla üzerlerine gitmesi sonucunda kendi bölgelerine geri çekildi.

SAVAŞ GEMİSİ KARDAK KAYALIKLARINDA

Olayın ardından bölgeye gelen bir savaş gemisi ve bir hücum botu Kardak kayalıkları yakınlarında beklemeye başladı. Devriye görevini sürdüren sahil güvenlik botları ise Kardak kayalıkları ve çevresinde kuş uçurtmuyor.

YUNAN ASKERLERİ BÖLGEDE

Türk kara sularına giren Yunan sahil güvenlik ekipleri bugün sabah saatlerinden itibaren 4 sahil güvenlik botu ile kendi kara sularında bekleyişe geçti. Kardak kayalıkları açıklarının sağ tarafında 1 Yunan botu beklerken, sol tarafından ise 3 Yunan sahil güvenlik ekibinin beklediği görüldü. İHA

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