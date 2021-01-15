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Kardan koltuk, buzdolabı ve çamaşır makinesi yaptı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde mobilyacı Nedim Salar (32), yağan karla 4 saatlik çalışmanın ardından iş yerinin önünde kardan koltuk, buzdolabı ve çamaşır makinesi yaptı.

Güncellenme: 17:42, 15/01/2021
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Kardan koltuk, buzdolabı ve çamaşır makinesi yaptı

Hakkari ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, bunu eğlenceye dönüştürenler de oldu.

Yüksekova ilçesinde kar yağışını fırsat bilen mobilyacı Nedim Salar, iş yerinin önünde kardan koltuk, buzdolabı ve çamaşır makinesi yaptı. Koltuğu görenler önce şaşkınlık yaşadı sonra fotoğraf çekti.

FOTO: DHA

KARDAN KOLTUKTA ÇAY İÇTİLER

Mobilya dükkanının sahibi Salar, 4 saatlik uğraş sonucu kardan koltuk yaptığını, koltuğu görenlerin hatıra fotoğraf çektirdiğini belirterek, şunları söyledi:

* Dün akşam başlayan kar, sabaha kadar devam etti. Sabah iş yerimizi açtığımızda dükkanın önüne çok fazla kar vardı.

* Temizlemeye çalışırken, bir anda kardan koltuk yapmak aklıma geldi. Mobilyacı olduğumuz için biz de kendi ürünlerimiz yapmaya çalıştık.

* Çok güzel oldu. Gelen müşterilerimizle birlikte kardan koltuğun üzerine oturup çay içtik.

* İlgi odağı oldu, gelen vatandaşlar ise hatıra fotoğrafı çekti. DHA

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