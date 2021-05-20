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Kardeşiyle bıçakların hedefi oldu, doğum gününde toprağa verildi

İstanbul'da sahilde yürüyen 2 kardeş yaklaşık 10 kişilik bir gurubun saldırısına uğradı. Saldırıda 24 yaşındaki Mertcan Kaya bıçakla aldığı darbeler sonucunda hayatını kaybetti, kardeşi ise yaralandı. Polis ekiplerince şüpheliler gözaltına alınırken, cinayeti kabul ettiği iddia edilen Ali Can A. tutuklandı.

Habip ATAM
Güncellenme: 14:15, 20/05/2021
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Olay, 17 Mayıs’ta Silivri’de meydana geldi. İddiaya göre, Mertcan Kaya ve ağabeği Metehan Kaya, ağabeyiyle sahilde yürürken karşılaştıkları 10 kişilik bir grupla aralarında tartışma yaşandı. İddiaya göre, grup içerisindekilerin sözlü tacizleri üzerine, tartışma kavgaya dönüştü. Yedi kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan ağabey ve kardeşi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Kavgaya karışan şüpheliler yakalanırken, Mertcan Kaya ve Metehan Kaya ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DOĞUM GÜNÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Mertcan Kaya yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aile yaşanan olaya isyan ederken, Mertcan Kaya’nın doğum gününde toprağa verildiği öğrenildi. Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce gözaltına alınan şüphelilerden Ali Can A., iddiaya göre cinayeti kendisinin işlediğini kabul etti.

SALDIRI ANI KAMERADA  

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ali Can A. tutuklanırken, yaşanan kavga anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kardeşlerin saldırganlar arasında kalarak darp edildikleri anlar yer alıyor.

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