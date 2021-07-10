Kardeşlerin fıkra gibi arazi kavgası! Olan babalarına oldu

Olay, Perşembe beldesi Hacıibadi köyünde yaşandı. Baloğlu ailesi evlerine giriş çıkış yaptıkları yolların ağabeyleri tarafından kapatıldığını söyledi.

Abi Hüseyin Baloğlu Milli Emlak'tan aldığı yeri dikenli tel ile çevirerek hem babasının hem de kardeşinin evlerine giriş yolunu kapattı.

BABA OĞLUNA TEPKİ GÖSTERDİ

Oğluna tepki gösteren 92 yaşındaki baba Durmuş Baloğlu, “1975 yılından aşağı yukarı böyleyiz. Kamyonda çalışıyordu. Benim kamyonum vardı. Bir senedir anayol kapalı. Yemek yapıp karnımı doyuramıyorum. Gözlerim görmüyor. Gözümün birini temelli kaybettim. Kalkıp yemek yapamıyorum. Yemekler başka yerden geliyor. İçeri evime yemek getirmek isteyenler giremiyor. Benim arabam vardı. Arabaları sattı. Buradan gitti. Ben de evden insin diye dava açtım. Evden bunu attılar. Sonra geldi buraya telleri çevirdi. Araziyi satın almış. Bir bakın buraya girip çıkılıyor mu? Ağacı budayıp, kapıları çakmış. Kapılardan da şimdi geçilmiyor” diye konuştu.

AHIRIN DUVARINI YIKARAK EVE GİREBİLDİ

Hüseyin Baloğlu’nun diğer kardeşi Osman Baloğlu da “Burası bizim evimizin iniş yoluydu. Milli Emlak’tan satın almış. Ardından kapattı. Evin önüne toprak döktü. Eve giremedik. Ahırın duvarını patlattım öyle girdim. Merdivene diken doldurdum. Milli Emlak’tan kiralamıştım. Ama burası bende kiradayken Milli Emlak kendisine satmış. Babama Kaymakamlığa dilekçe vermesini söyledim. Vermemiş. Benim burada hiçbir hakkım yok itiraz edemiyorum” diye ifade etti.

Öte yandan ağabey Hüseyin Baloğlu ise iddialar üzerine konuşmak istemediğini söyledi. İHA