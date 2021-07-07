Kargo aracının çarptığı Ceyda yaşama tutunamadı

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Turgutreis Mahallesi Mehmet Hilmi Caddesi'nde meydana gelen kazada 14 yaşındaki Ceyda Demir yolun karşısına geçmeye çalışırken, Faik Göktürk yönetimindeki kargo minibüsünün çarpması sonucu 20 metre ileriye düştü.

Ağır yaralanan Demir vatandaşların çağırdığı ambulans ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Demir yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Demir'in cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, polis kargo şirketi sürücüsü Faik Göktürk'ü gözaltına aldı.

Ardından Göktürk tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ceyda Demir'in bugün akşam saatlerinde Turgutreis Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.