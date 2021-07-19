Kargolar açık mı? Arefe günü kargo çalışma saatleri…

Bayram öncesi olması nedeniyle yoğunluğun arttığı kargolar arefe günü için çalışma düzenlerini paylaştı. İşte Yurtiçi Kargo, Aras Kargo ve Sürat Kargo tarafından yapılan açıklamalar…

ARAS KARGO AREFE GÜNÜ AÇIK MI?

Aras Kargo, yayımladığı duyuruya göre arefe günü 13.00’a kadar çalışacak. Kurban Bayramı’nda ise müşterilerine hizmet vermeyecek.

SÜRAT KARGO AREFE GÜNÜ AÇIK MI?

Sürat Kargo, yayımladığı duyuruda arefe günü normal mesainin devam edeceği, bayram günlerinde ise kapalı olacağını duyurdu.

YURTİÇİ KARGO AREFE GÜNÜ AÇIK MI?

“19 Temmuz Arife günü tüm şubelerimiz hizmet vermeye devam edecek olup, 20 -23 Temmuz tarihleri arasında tüm birimlerimiz Kurban bayramı sebebi ile kapalı olacaktır. 24 Temmuz Cumartesi günü tüm birimlerimiz hizmet vermeye devam edecektir. “