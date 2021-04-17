Kargolar Cumartesi açık mı? Hafta sonu yasağında kargolar çalışıyor mu?

Corona virüsü salgınıyla birlikte birçok kişi evlerinde kalıp sokağa çıkmıyor ancak kargo kuryeleri çalışmaya devam ediyor. Hatta, kargolara talep ciddi şekilde arttı. Yayınlanan genelgede kargo şirketleri hafta sonu uygulanan yasaktan muaf olduğu belirtildi.

CUMARTESİ GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI?

Sokağa çıkma yasaklarının detaylarını içeren genelgeye göre

– Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

– Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları,

– Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları yasaktan muaf tutuluyor.

Sokağa çıkma yasağında kargolar dağıtım yapabilecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

Bakanlığın genelgesine göre; Türkiye’de tüm yurt genelinde hafta içi saat 21.00’den sonra, hafta sonu ise tam gün olmak üzere sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesilecek.

Sokağa çıkma yasağının uymayıp ikinci kez ceza yiyenlere ise Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan ”Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi iki aydan bir yıla hapis cezası ile cezalandırılır” hükmü uyarınca, işlem başlatılacak.