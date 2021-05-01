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Karı-koca 5 gün arayla corona virüsten öldü

Ordu'da corona virüs tedavisi gören Fatma ve Murat Aşık çifti, 5 gün arayla hayatlarını kaybetti.

Güncellenme: 14:48, 01/05/2021
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Karı-koca 5 gün arayla corona virüsten öldü

Giresu’nun Piraziz ilçesinde yaşayan Fatma (50) ve Murat Aşık’a(53), yaklaşık bir ay önce görülen semptomlar üzerine koronavirüs testi yapıldı.

Test sonuçları pozitif çıkan Aşık çifti, Ordu Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakımda entübe edilen Fatma Aşık, 25 Nisanda hayatını kaybetti.

Fatma Aşık, Pirazizde toprağa verilirken, eşi Murat Aşık da dün doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Murat Aşık’ın cenazesi de salgın tedbirleri kapsamında ilçedeki aile mezarlığında toprağa verildi.

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