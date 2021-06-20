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Karışıklığa neden olmasın diye yarış atlarına dini isim yasağı

Safkan İngiliz ve Arap atlarının soy kütüğü, kayıt, ithalat ve ihracatı konusundaki yönetmelik değiştirildi. Bundan böyle yarış atlarına “Karışıklığa sebep olabilecek veya dini ve sosyal nedenlerle kullanılması uygun olmayan isimler verilemeyecek.

Zekeriya ALBAYRAK
Güncellenme: 03:28, 20/06/2021
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Karışıklığa neden olmasın diye yarış atlarına dini isim yasağı

Atlara, ticari ve reklam amacıyla kullanılmak istenen isimler ve kendisi ya da yakınlarının izni olmadan kişilere ait isimler de konulamayacak. Gazi veya Cumhuriyet Koşusu kazanmış atların isimlerinin de başka yarış atlarına verilmesi yasaklandı.

YENİ DÜZENLEMELER

Yeni yönetmelik uyarınca, Arap bir atın isminin İngiliz tayına verilmesi veya İngiliz bir atın isminin Arap tayına verilmesi dahil yaşayan atların tescil edilmiş isimleri, bu isimlere yazılış ve okunuş yönünden benzerlik gösteren aygır isimleri, ölümlerini takip eden 15 yıldan önce, kısrak isimleri ise ölümlerini takip eden 10 yıldan önce kullanılamayacak.

Yayınlanma Tarihi:05:30,