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Karların erimesiyle Ömerli Barajı dolmaya başladı

Megakent İstanbul’da son günlerde etkili olan kar yağışı, barajların doluluk oranlarını arttırdı. Ömerli Barajı'nda ise daha önce suların çekilmesiyle bataklığa dönüşen alanlar yeniden suyla dolmaya başladı. Barajda bugün itibariyle karların erimesiyle birlikte doluluk oranı yüzde 30.14’e ulaştı.

Güncellenme: 10:20, 22/01/2021
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İstanbul'da kurak geçen sonbaharın ardından barajların doluluk oranlarında büyük düşüşler yaşanmıştı. 2020 yılının Mayıs ayında barajlarda toplam doluluk oranı 66.58'e çıkmışken aynı yıl Kasım ayı ortalarında yüzde 21.70 olarak kayıtlara geçmişti.

İstanbul'da etkili olan soğuk hava dalgasıyla birlikte gelen yoğun kar yağışları, barajları olumlu yönde etkiledi. Karların erimesiyle İstanbul'un barajlarında doluluk oranlarında yükseliş yaşandı.

Ömerli Barajı’nda ise daha önce suların çekilmesiyle bataklığa dönüşen alanlar yeniden suyla dolmaya başladı. Ömerli Barajı Aralık ayında 17.43 doluluk oranıyla son 10 yılın en düşük seviyesine gerilerken, bugün itibariyle karların erimesiyle birlikte doluluk oranı yüzde 30.14'e ulaştı. (İHA)

istanbul kar yağışı Kasım ayı
Yayınlanma Tarihi:10:05,