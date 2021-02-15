Karlı günler sürecek! İstanbul’da DEK yağışları zamanı…

Hafta sonu yurdu etkilemeye başlayan soğuk hava dalgası birçok şehirin beyaza bürünmesine neden oldu. İstanbul’da kıyı kesimlerde büyük bir kar birikmesi yaşanmasa da iç ve yüksek ilçelerde önemli bir kar örtüsü oluştu. Kar yağışının hafta ortasına kadar süreceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL’DA ‘DEK’ ZAMANI

Deniz efekti kar yağışı olarak tanımlanabilecek olan ‘DEK’ siklonların ardından soğuk hava kütlesinin kendisine göre sıcak olan deniz üzerinden geçmesiyle oluşmakta ve özellikle İstanbul gibi konumlarda zaman zaman ciddi kar yağışına neden olmakta. Bugünden çarşamba günüe kadar İstanbul’da bu tip yağışlar bekleniyor.

METEOROLOJİ UYARILARINI SÜRDÜRÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Balıkesir, Çanakkale’nin iç kesimleri, Muğla, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Ardahan, Elazığ, Muş, Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis ve Bingöl çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Marmara’nın doğusu, Orta Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile İstanbul, Kütahya ve Afyon çevrelerinde yoğun kar, Orta Akdeniz kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

AKOM: KAR KALINLIĞI 30 SANTİMETREYE ÇIKTI

(AKOM) İstanbul’da kar yağışıyla ilgili verilerini paylaştı. AKOM’un verilerine göre, kar yağışı neticesinde kar kalınlığı 30 santimetreye kadar çıktı. Üsküdar, Kadıköy, Sarıyer’de 10-20 santim Başakşehir, Sultanbeyli, Eyüp, Ümraniye’de 15-25 santim Zekeriyaköy, Tuzla Akfırat, Çamlıca, Arnavutköy Hadımköy, Silivri Binkılıç, Beykoz, Karlıtepe gibi yüksek yerlerde 30-50 santimetre kar kalınlıkları ölçüldü.

YAĞIŞLAR HAFTA ORTASINA KADAR DEVAM EDECEK

AKOM’dan yapılan açıklamada, “Soğuk ve kar yağışlı havanın kısa süreli molalarla hafta ortasına (Çarşamba) kadar devam etmesi, ardından Marmara bölgesini terk etmesi bekleniyor. Perşembe günü itibari ile sıcaklıkların mevsim normalleri civarına yükseleceği ön görülüyor. İstanbul’da hava sıcaklıklarının 18 Şubat’a kadar mevsim normalleri civarı ile 4-8 derecenin altında seyredecek.” denildi.