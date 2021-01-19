Karlı havanın ardından sıcaklıklar yükseliyor! 3 günde 10 derece…

Türkiye hasret kaldığı kar yağışına geçtiğimiz günlerde kavuştu, barajlar doldu, kar kalınlıkları son yılların en yüksek seviyelerini gördü. Dünden itibaren etkisini yitiren soğuk hava dalgası adım adım yurdu terk etmeye başladı ve sıcaklıklar yükselişe geçti. Donduran soğuklar kısa süre içinde yerini mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklara bırakacak. Hafta sonu yurtta parçalı bulutlu ve geçtiğimiz haftaya göre yaklaşık 10 derece sıcak bir hava bekliyor.

SAĞANAK YAĞMUR VE KAR YER YER ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya’nın kuzey kesimleri, Samsun, Rize, Artvin çevreleri ve Trabzon’un doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Akdeniz kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Şanlıurfa, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Ülkenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.