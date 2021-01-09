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Kars’ta 89 ayrı imar planına soruşturma

Kars Belediyesi’nde dev imar soruşturması açıldı. İçişleri Bakanlığı, Kars eski Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta ile dönemin bürokrat ve belediye meclis üyelerinin de olduğu 35 kişi hakkında soruşturma izni verdi.

Ali Ekber ERTÜRK
Güncellenme: 03:35, 09/01/2021
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Kars’ta 89 ayrı imar planına soruşturma

Soruşturma raporunda, 2015-2018 yıllarına ait imarla ilgili 89 iddia bulunuyor. Bunlar arasında imar planlarında usulsüzlük ve kişi lehine plan değişikliği de var. Soruşturma açılmasına dair talebi İçişleri Bakanı Soylu onayladı.

Murtaza Karaçanta

Murtaza Karaçanta, 2014 seçimlerinde MHP'den belediye başkanlığını kazanmış, ardından istifa etmişti. Soruşturmada 2018'de alınan bir kararla ilgili iddia da dikkat çekti. Benzin istasyonu için usulsüzce alındığı öne sürülen imar kararının Meclis kararı olmamasına rağmen Meclis'ten çıkmış gibi kayıtlara alındığı tespit edildi.

Yayınlanma Tarihi:05:00,