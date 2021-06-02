Kartı sıkışınca ATM’yi taşladı

Olay, önceki gece Büyükçekmece Dizdariye Mahallesi'nde bulunan bir banka şubesinin önünde yaşandı. İddiaya göre kartı ATM'ye sıkışan alkollü genç öfkesini yine ATM'den çıkardı. Genç adam eline aldığı kaldırım taşları ile ATM'yi parçaladı.

Olay yerine ihbar üzerine gelen Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri, genci gözaltına aldı. İfadesinin ardından gencin serbest bırakılırken hakkında kamu malına zarar vermekten dava açılacağı öğrenildi. Sabah saatlerinde ATM'ye işlem için gelen vatandaşlar ise ATM çalışmadığı için mağdur oldu. (İHA)