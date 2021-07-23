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Kaş açıklarında içinde 45 kişinin olduğu tekne battı

Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Antalya Kaş açıklarında içerisinde 45 kişinin bulunduğu teknenin battığını açıkladı. Bakanlık ayrıca bölgede arama kurtarma faaliyetinin devam ettiği bildirildi...

Güncellenme: 13:18, 23/07/2021
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Kaş açıklarında içinde 45 kişinin olduğu tekne battı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dün akşam Kaş'ın 161 mil güneybatısında, Kerpe Adası'nın yaklaşık 60 mil güneyinde içinde 45 kişinin bulunduğu bir teknenin batmak üzere olduğu bilgisi alındı. Bölgeye TCG Gelibolu ve TCG Gökova fırkateynleri intikal ettirildi.

Fırkateynlerin bölgeye intikalinin ardından arama kurtarma koordinatörlüğü görevi icra edilmeye başlandı.

Türk arama kurtarma sınırları içindeki bölgede arama kurtarma sahası ilan edilerek denizcilere ilanlar yayınlanarak, sahada bulunan ticari gemilere arama sektörleri tahsis edildi.

Ayrıca bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 2 fırkateyn ve deniz karakol uçağı ile olumsuz deniz ve hava şartlarına rağmen bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği de bildirildi.

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Yayınlanma Tarihi:13:01,