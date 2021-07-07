Kaş Kalkan’da 495 metrekare arsa icradan satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: Antalya ili, Kaş ilçesi, Kalkan Mah. 37 cilt, 3629 sayfa nolu, Kışla mevkii, 2734 parsel, 495,06 m2 yüzölçümlü, Arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmazın doğu ve güneydoğu cephesi yol olup, diğer yönlerden imar parselleri ile çevrili, taşınmazın çeverisindeki parsellerde yapılaşmalar önemli ölçüde tamamlanmış, otel, pansiyon ve çok sayıda villa olarak kullanılan yapılar mevcut, bulunduğu konum itibarı ile Kalkan Mah. Kışla mevkiinde, denize nispeten yakın mesafede, tüm alt yapı hizmetlerinden faydalanabilir durumda, cins değişikliği yapılmamış olduğu için tapu kayıtlarında parsel üzerindeki 3 katlı yapı gözükmemekte ve arsa niteliklidir.

Arsanın yapı ve yüzme havuzu harici kısımlarında ise muhtelif yaşlarda 2 adet palmiye, 1 adet nar, 1 adet zeytin, 2 adet turunçgil ağaçları ile begonvil gibi muhtelif süs bitkileri mevcut, taşınmaz üzekindeki 3 kat bir bütün hailnde tripleks olarak konut şeklinde kullanılmakta, siyetye giriş doğu cepheden, yapıya giriş kuzey ve batı bahçeden, parselin doğukısmında 30,00 m2 kadar büyüklükte bir yüzme havuzu mevcut, çatısı çıplak beton örtülü, üst katlarına yapı iç kısmında bulunan betonarme merdiven ile çıkılmakta, kapı pencereler hazır panel kapı ve pvc, korkuluklar ferforje demir malzemeden imal edilmiş, yapının güney cephesi hariç tüm cepleri deniz gördüğü için deniz gören cephelerinde balkonları mevcut, özellikle üst katlarında iyi bir deniz ve çevre manzarasına sahip, taban alanı 101,00 m2 olup, x 3 kat= 303,00 m2, hauz 30,00 m2 olmak üzere toplam yapı alanı 333,00 m2’dir, yapı turizm amaçlı kullanım ve taticiller için uygun olup, yüzme havuzu dahil tüm iş kalemleri ile bitirilmiş ve faal durumdadır.

Adresi : Kalkan Mah. Kışla Mevkii, 2734 Parsel. Kaş / Antalya

Yüzölçümü : 495,06 m2 Kıymeti : 1.498.500,00 TL KDV Oranı : %18

İmar Durumu :1/1000 ölçekli Kalkan Revizyon Uygulama İmar Plananı, Konut alanı, ayrık nizam 2 kat, TAKS:0.20, KAKS:0.40

Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir

1. Satış Günü : 08/09/2021 günü 15:00 – 15:05 arası

2. Satış Günü : 07/10/2021 günü 15:00 – 15:05 arası

Satış Yeri : Kaş Belediyesi Toplantı Salonu Kaş Belediyesi Giriş Kat Kaş/Antalya

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