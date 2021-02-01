Kasımpaşa’daki tarihi yapının yıkımı devam ediyor

İstanbul Kasımpaşa’da bulunan Divanhane eski karakol binasının duvarlarının yol çalışması için iş makineleri ile yıkılması kamuoyunun tepkisine neden olmuştu.

Koruma Kurulu onayıyla yapılan yıkım çalışmasıyla ilgili gelen ihbarlar üzerine İBB KUDEB ekipleri olay yerine giderek tutanak tutmuş ve Divanhane'deki çalışma durdurulmuştu.

Ancak bir gün sonra İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İBB'nin durdurduğu yıkım çalışmasının devam ettiğini duyurarak Ulaştırma Bakanılığı’na çağrı yaparak “Sultan Abdülaziz'in yaptırdığı binayı Ulaştırma Bakanlığı'nın Kültür Bakanlığı koruma kurulu onayı ile yıkması büyük bir hatadır” demişti.

TARİHİ YIKMAK İÇİN ÇOK HEVESLİLER

Yıkımın devam ettiğini belirten Mahir Polat çağrısını bugün de yineledi: Tarihi Divanhane Karakolu binasının yıkımına hilti, iş makinaları yetmemiş olacak ki şimdi vinçler getirildi. Tarihi yıkmak için bu kadar hevesli olan bakanlıklara yeniden çağrı yapıyoruz. Kurul kararı yanlıştır, yetkisizdir. Yeniden durdurmak için bugün tekrar işlem yapacağız.

Koruma Kurulu, 2015'de aldığı kararla 19. yüzyıla tarihlenen Divanhane Eski Karakol Binası'nın yıkımına karar vermişti.