Kaskla ölen er Kılıç törenle şehitliğe defnedildi

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Askeri Veteriner Okulu Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığı'nda görev yapan er Gökhan Kılıç, 7 Ekim 2017’de nöbet sırasında annesiyle telefonla konuştuğu için Başçavuş Osman Hancı tarafından kaskla başına vurulmuştu. Kılıç, 29 Kasım 2017’de hayatını kaybetmişti.

Er Kılıç’ın cenazesi Büyükçekmece’deki mezarlıktan alındıktan sonra Türk bayrağına sarılarak, Edirnekapı Şehitliği’ne getirildi. Er Kılıç, ailesinin gözyaşları içerisinde askeri törenle toprağa verildi. Defin sırasında Kılıç’ın annesi, eşi ve kız kardeşi gözyaşlarına boğuldu. Tabuta sarılan Türk bayrağı baba Halis Kılıç’a verildi.

Başçavuş Osman Hancı, “Kompozit başlığı yerinden çıkarmadan başına doğru sürttüm” dedi. Avukatları ise Kılıç’ın nöbet arkadaşıyla karşılıklı nar atıp şakalaştıklarını iddia ederek, “Atılan narlardan kafasına isabet etmiş olabileceği şüphesi doğmaktadır” diye savunma yaptı.

Hancı’ya Askeri Ceza Kanunu’nun (ACK) 118/4. maddesi gereğince kötü fiil sonucu ölüme neden olmak suçundan 10 yıl hapis cezası verildi. Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, iyi halden ötürü ceza 8 yıl 4 aya indirildi.

Kılıç Ailesi’nin avukatı Mustafa Göktürk Karaca, karara itiraz etti. Karaca, ACK'ye göre bir suç “silahın veya resmi nüfuz ve salahiyetin suistimali suretiyle hizmetin ifası esnasında” yapıldığında cezanın yarı oranında arttırılabileceğini hatırlattı.

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi, cezayı 15 yıla çıkardı. Hancı, TSK'dan de ihraç edildi.