Katarlı iş insanını rehin alıp fidye istediler

Katar vatandaşı K.B, J.B. ve T. A. K. yanlarında bulunan iş insanı ile birlikte Hatay'ın İskenderun ilçesinde kaçırıldı ve yakınlarından fidye olarak 400 bin dolar para istendi. Paranın yarısı olan 200 bin dolarını alan zanlılar, geriye kalan 200 bin doları da ödenmemesi halinde kaçırılan Katar uyruklu iş insanı ve yanındaki M. isimli şahsı Suriye’ye götürecekleri tehdidinde bulundu.

Şikayet üzerine İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve istihbarat birimleri çalışma başlattı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince iş insanının alıkonulduğu değerlendirilen 9 adreste eş zamanlı yapılan baskında, M.C, Y.S, A.D, H.C. ve G.A. isimli şüpheli şahıslar yakalanırken, alıkonulan şahıslar ise kurtarıldı.

Mağdur şahsın zorla tutulduğu tespit edilen ikametlerdeki aramalarda; 2 adet pompalı olarak tabir edilen otomatik tüfek, 1 adet döner bıçağı, 1 adet büyük boy kama, 1 adet siyah renkli kar maskesi, 1 adet kelepçe kılıfı, mağdur şahsa ait olan çanta içerinde pasaport, kimlik ve muhtelif kartlar ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2’si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılıkça, soruşturma kapsamında 4 kişi hakkında daha gözaltı kararı çıkartıldı. (İHA)