Katibe ‘üslup’ sürgünü

İzmir’de bir kadın yargıç, zabıt katibine 25 Nisan 2021'de saat 19.39'da mesaj atarak, bazı evraklarda eksiklik olduğu gerekçesiyle uyarıda bulundu. Katip ise, “Tatilde bile beni tekit (tekrar uyarı) ediyorsunuz” diyerek tepki gösterdi.

‘'Ben senin amirinim, üslubunu düzelt” uyarısında bulunan kadın yargıcın mesajına karşılık zabıt katibi, “O zaman şöyle yapalım hakime hanım, beni uyaracaksınız mesai saatlerinde uyarın olur mu?” cevabını verdi.

Bu yanıta çok sinirlenen kadın yargıç, katip için “Amirine saygısız davrandı, başka adliyede çalışması uygundur” diye tutanak tutarak İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonuna gönderdi.

Şikayeti görüşen komisyon, zabıt katibinin 6 aylığına “harcırahsız ve yolluksuz” şekilde Karaburun Adliyesinde görevlendirilmesine karar verdi.

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