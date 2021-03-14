Katilinin Bensu’yu yıllardır taciz ettiği ortaya çıktı

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi'nde evine gelen Serhat Kantaş tarafından, özür dileme bahanesi ile kapıyı açtırdıktan sonra tabanca ile kalbinden vurularak öldürülen 23 yaşındaki Bensu Narlı cinayeti ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.

CİNSEL İSTİSMAR VE TEHDİTTEN DOSYALARI VARMIŞ

Bensu Narlı dün akşam saatlerinde Milas'ın Güllük Mahallesi'nde toprağa verilirken Serhat Kabaş çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Muğla Cezaevi'ne gönderildi. Cenaze törenine katılan Bodrum Eğitim Sen Sözcüsü ve öğretmen Yüksel Okyay, SÖZCÜ' ye yaptığı açıklamada “Yüreğimiz yanıyor. Bensu kızımız göz göre göre öldürüldü. Bu şahıs teyzesinin kocasıymış, yani akraba, Bensu'yu defalarca taciz ve tehdit etmiş. Ayrıca katil hakkında Milas adliyesinde başka kadın ve kızlara yönelik cinsel istismar taciz ve tehdit davaları olduğu ortaya çıktı. Hatta bu davalara bakan Muğla Barosu'na kayıtlı kadın avukatları da tehdit ettiğini öğrendik. Bu şahıs bu cinayeti işlemeden önlem alınabilir, Bensu bugün yaşıyor olabilirdi” diye konuştu.

PERŞEMBE GÜNÜ DOĞUM GÜNÜNÜNDE ANACAĞIZ

Okyay doğum gününden 6 gün önce öldürülen Bensu Narlı için 18 Mart 2021 Perşembe günü Güllük Atatürk Meydanı'nda doğum gününde anma töreni düzenleyeceklerini belirterek “Bensu'nun ailesi, yakınları, kadın örgütleri ve STK'lar hep birlikte orada olacağız. Bensu doğum gününden bir hafta önce öldürüldü. Genç bir fidanımız soldu. Yeter artık savunmasız kızlarımıza kadınlarımıza yönelik bu şiddetin durdurulması için ne gerekiyorsa yapılmasını istiyoruz” dedi.

İKİ AYDA İKİ EVLAT ACISI YAŞADI

Bu arada anne Sevilay Uzun'un (49) iki ay içerisinde iki evlat acısı yaşadığı ortaya çıktı. Uzun'un ilk eşinden olan oğlu Alican Uzun'unda ocak ayında trafik kazasında yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

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