Katliam gibi kaza! 9 ölü, 30 yaralı

Manisa'nın Soma ilçesinde bir otobüs, TIR'a çarptı. İlk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 04.45 sıralarında Soma ilçesi İstanbul–İzmir Karayolu’nda meydana geldi. Karayolunda seyir halinde bulunan 55 AAD 477 plakalı içerisinde 3'ü otobüs personeli 50 yolcunun bulunduğu yolcu otobüsü sağ şeritte beklemekte olan Hasan K., idaresindeki 16 JNC 40 plakalı TIR’ın arka römork kısmına çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, 6 yolcunun olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Ambulansa alınarak çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan ilk belirlemelere göre, Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 yolcu da hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan, yaralıların hastanelerde tedavilerin sürdüğü öğrenilirken, karayolunda kaza nedeniyle geniş güvenlik önlemi alındığı öğrenildi.