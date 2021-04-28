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Katliamı durdurmak için mücadele sürüyor, İkizdereliler ağaçlara çıktı

Rize'nin İkizdere ilçesinde taş ocağına karşı köylülerin mücadelesi sürüyor. Ağaç katliamını durdurmak için iş makinelerinin önünde bulunan ağaçlara tırmanan köylüler, "Sen ormanı koru, ormanda seni korusun" dedi. Öte yandan çalışmalardan sonra bölgede bulunan evlerin suları çamurlu akmaya başladı.

Güncellenme: 14:04, 28/04/2021
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Katliamı durdurmak için mücadele sürüyor, İkizdereliler ağaçlara çıktı

İkizdere’deki İşkencedere Vadisi’nde Cengiz İnşaat tarafından yapılmak istenen taş ocağı için iş makinelerinin çalışmaları devam ederken, köylüler de direnişlerini arttırarak sürdü. Sabah şirket elemanlarından ve güvenlik güçlerinden önce çalışma yapılan alana gitti. Onlarca ağacın söküldüğü vadide ormanları korumak isteyen köylüler ağaçlara çıktı.

“SİZİN DE ÇIKABİLECEĞİNİZ AĞAÇ VAR”

Ağaca çıkan bir vatandaş, sosyal medyadan İkizdere halkına destek veren sanatçılara seslenerek, “Tarkan, Sunay Akın mesajlarınızı aldım. Sizi yüreğinizden öpüyorum. Burada sizin de çıkabileceğiniz ağaçlar var. Sizi de bu vadiye bekliyoruz” diye konuştu.

Foto: SÖZCÜ

SULAR ÇAMURLU AKMAYA BAŞLADI

Diğer taraftan iş makinelerinin çalışması sonucunda evlerini suyunu ormandaki kaynaklardan karşılayan vatandaşların suları da çamurlu akmaya başladı. “Sen ormanı koru, ormanda seni korusun” diyen köylüler, izinsiz yapılan çalışmanın bir an önce durdurulması için mücadelelerine devam edeceklerini söyledi.

Rize Sözcü Tarkan