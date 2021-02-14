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Kavgada hırsını alamadı, otomobile kafa attı

Antalya'da komşu aileler sokak ortasında kavga ederken, taraflardan bir erkek park halindeki otomobilin ön kaputuna defalarca kafa attı.

Güncellenme: 18:13, 14/02/2021
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Kavgada hırsını alamadı, otomobile kafa attı

Olay, akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi’nde meydana geldi. Bir kişi, iddiaya göre komşusunu polise şikayet etti.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin gitmesinin ardından iki aile arasında sözlü tartışma başladı. Sözlü tartışmanın büyümesiyle iki komşu aile sokak ortasında kavga etmeye başladı.

DEFALARCA KAFA TTI

İki aileyi mahalledeki vatandaşlar sakinleştiremezken, taraflardan bir erkek park halinde olan otomobilin ön kaputuna defalarca kafa attı.

Bu anlar ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavga eden iki aile mahalle sakinlerinin yoğun çabasıyla sonunda sakinleştirildi. DHA

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