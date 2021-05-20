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Kavgada silahlar çekildi: 2 ölü

Samsun'un Çarşamba ilçesinde para meselesi yüzünden enişte- kayınbirader arasında çıkan kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Güncellenme: 21:32, 20/05/2021
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Kavgada silahlar çekildi: 2 ölü

Çarşamba ilçesi Kirazlıkçay Mahallesinde dün saat 22.00 sıralarında para meselesi nedeniyle husumetli olan Serhat Sarıoğlu (23) ile kayınbiraderi Murat Yüksel sokakta karşılaşınca tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine tabanca ile ateş etti. Kavgada Serhat Sarıoğlu ile babası Şakir Sarıoğlu (50) ve Murat Yüksel yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak Serhat Sarıoğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ağır yaralanan Murat Yüksel de tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Yaralı olan  Şakir Sarıoğlunun ise tedavileri sürdüğü belirtildi. DHA

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