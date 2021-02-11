Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kavşakta dönen TIR’a otomobil çarptı: 3 ölü, 5 yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde Suriye uyruklu 8 kişinin içerisinde bulunduğu otomobil, aynı istikamete giden ve kavşakta dönüş yapmak için yavaşlayan TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobildeki 3 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Güncellenme: 01:13, 11/02/2021
Haberler Gündem
Kavşakta dönen TIR’a otomobil çarptı: 3 ölü, 5 yaralı

Kaza, Karapınar-Konya yolu Akçayazı Mahallesi Merdivenli mevkisinde meydana geldi. Karapınar’dan Konya istikametine seyir halinde olan ve içerisinde Suriye uyruklu ailenin bulunduğu 68 KH 911 plakalı otomobil, önünde giden ve kavşakta dönmek için yavaşlayan Mustafa Usta (55) yönetimindeki 06 KH 8433 plakalı TIR’ın kasasına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil demir yığını haline dönüştü. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye görevlileri otomobil içerisinde sıkışan yaralıları kurtardı.

Otomobilden yaralı kurtulan Nureddin El Hac Ali (19), Döne Abdullah (25), Abdullah EL Hac Ali (18), ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan durumu ağır olan İbrahim El Muhammed (30) ve Halit Bargut (15), Konya Şehir Hastanesine sevk edildi. Kazada Macit El Hacı Ali (33), Heysem Tabalci (54) ile kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek de otomobil içerisinde sıkışarak can verdi.

Kazanın ardından TIR sürücüsü Mustafa Usta jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. DHA

İlginizi ÇekebilirKaza yaptı, tomografi sonrası hayatının şokunu yaşadıKaza yaptı, tomografi sonrası hayatının şokunu yaşadıİlginizi ÇekebilirAntalya'daki katliam gibi kazadan geriye bu fotoğraflar kaldıAntalya'daki katliam gibi kazadan geriye bu fotoğraflar kaldı
Antalya Corona hamile katliam kaza Kocaeli Konya otomobil Sağlık Suriye