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Kayalıklara çarpan otomobilden fırlayan Burcu feci şekilde can verdi

Antalya'nın Kaş ilçesinde feci kaza... Kontrolden çıkarak kayalıklara çarpan, ters dönüp 40 metre sürüklenen otomobilden fırlayan sürücü Burcu Göktepe yaşamını yitirdi.

Güncellenme: 08:13, 13/03/2021
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Kayalıklara çarpan otomobilden fırlayan Burcu feci şekilde can verdi

Kaza, dün akşam D- 400 kara yolu Kaş-Kalkan istikametinde meydana geldi. Burcu Göktepe’nin kullandığı otomobil kayalıklara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ters dönerek yaklaşık 40 metre sürüklenen otomobilden fırlayan Göktepe, ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 22 yaşındaki genç kadın Kaş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burcu Göktepe, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Göktepe’nin Akdeniz Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İşletme Bölümü mezunu ve ailesinin tek çocuğu olduğu öğrenildi. (DHA)

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