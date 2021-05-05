Kaybolan emekli madenci, 45 saat sonra bitkin halde bulundu

Kurucaşile’ye bağlı Kale köyünde eşi Fatma Eray ile yaşayan emekli madenci Hüseyin Eray, önceki gün saat 16.00 sıralarında evinden çıktıktan sonra kayboldu. Yaşlı adamı bulmak için jandarma, Bartın, Sakarya ve Zonguldak AFAD ekipleri ve köylüler arama çalışması yaptı.

Bugün saat 13.00 sıralarında, jandarma iz takip köpeği Pati ile yapılan aramalar sırasında Hüseyin Eray evine 5 kilometre uzaklıktaki dere kenarında otururken bulundu. Bitkin düşen Hüseyin Eray, jandarma ve ekipleri tarafından taşınarak, yola çıkartıldı. Sağlık ekibinin Kurucaşile sağlık ocağına götürdüğü Hüseyin Eray, kontrolden geçirildi. Erayın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. (DHA)