Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kaybolan emekli madenci, 45 saat sonra bitkin halde bulundu

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde kaybolan Hüseyin Eray (82), 45 saat sonra jandarma iz takip köpeği 'Pati' ile yapılan aramalar sonucu evine 5 kilometre uzaklıktaki dere kenarında bitkin halde bulundu.

Güncellenme: 14:42, 05/05/2021
HaberlerGündem

Kurucaşile’ye bağlı Kale köyünde eşi Fatma Eray ile yaşayan emekli madenci Hüseyin Eray, önceki gün saat 16.00 sıralarında evinden çıktıktan sonra kayboldu. Yaşlı adamı bulmak için jandarma, Bartın, Sakarya ve Zonguldak AFAD ekipleri ve köylüler arama çalışması yaptı.

Bugün saat 13.00 sıralarında, jandarma iz takip köpeği Pati ile yapılan aramalar sırasında Hüseyin Eray evine 5 kilometre uzaklıktaki dere kenarında otururken bulundu. Bitkin düşen Hüseyin Eray, jandarma ve ekipleri tarafından taşınarak, yola çıkartıldı. Sağlık ekibinin Kurucaşile sağlık ocağına götürdüğü Hüseyin Eray, kontrolden geçirildi. Erayın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. (DHA)

İlginizi ÇekebilirGünlerdir kayıp olan yaşlı kadın dere yatağında bitkin halde bulunduGünlerdir kayıp olan yaşlı kadın dere yatağında bitkin halde bulundu
Bartın emekli Haber Kadın Muğla Sağlık Sakarya Zonguldak
Yayınlanma Tarihi:14:13,