Kaybolmuştu 23 gün sonra karlar arasında cesedi bulundu

Karakoçan ilçesi Sarıcan Beldesi’nde yaşayan akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen Mustafa Mahmutoğlu, 15 Ocak’ta “Sultan Kubbesi’ne gidiyorum” diyerek evinden ayrıldı. Mahmutoğlu eve dönmeyince meraklanan ailesi, durumu jandarmaya bildirip, kayıp ihbarında bulundu. Yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgede, jandarma ekiplerince yapılan arama çalışmalarında bir sonuç alınamadı.

Köylüler, bugün sabah saatlerinde Kayalık yolu kenarında bir cesetle karşılaştı. Köylülerin haber vermesi ile bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerince yapılan incelemede cesedin Mahmutoğlu’na ait olduğu tespit edildi. 23 gün sonra evine yaklaşık 20 kilometre uzakta karlar içinde bulunan Mahmutoğlu’nun cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Karakoçan Devlet Hastanesi morguna götürüldü. (DHA)