Kayınvalidesini öldüren damat: Pişmanım, namus davası nedeniyle yaptım

Denizli'nin Honaz ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşiyle barışmaya gittiği sırada kayınvalidesini öldürüp kayıplara karışan zanlı yakalandı. Adliyeye çıkarılan zanlı, pişman mısınız sorusuna, “Pişmanım tabi, namus davası nedeniyle yaptım” dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi’nde eşi ile yaşadığı ailevi sorunlarından kayınvalidesi Sultan Duran’ı (59) sorumlu tutan Aydın A. (33), boşanma aşamasında olduğu eşiyle barışmak için kayınvalidesinin Kocabaş Mahallesi’ndeki evine geldi. Yaşanan tartışmanın ardından Aydın A. ateş ederek olay yerinden kaçtı. Kurşunlardan ikisi başına ve göğsüne isabet eden Sultan Duran yolda hayatını kaybederken, kurşunların biri yerden sekerek öfkeli damadın 3 yaşındaki oğlu Atalay'a isabet etti. Hafif yaralanan bebek tedavi altına alındı.

NAMUS DAVASI

Kayınvalidesini öldürüp kaçan Aydın A.’nın çevre illere de kaçabileceği ihmali üzerine polis ve jandarma ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı. Çalışmalarını sıklaştıran ekipler Aydın A.'yı kıskıvrak yakaladı. Yakalanan öfkeli damat ifadesi alındıktan sonra adliyeye çıkarıldı. Adliyeye çıkarıldığı sırada ‘pişman mısınız’ sorusuna ise Aydın A., “Pişmanım tabi, namus davası nedeniyle yaptım” dedi.

İlginizi Çekebilir Kadın cinayetlerine dikkat çeken Ulviye Avağ ormanda ölü bulundu