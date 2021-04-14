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Kayıp 43 kişiyle ilgili yeni gelişme! Belediye başkan yardımcısı görevden alındı

"Çevre eğitimi için" Almanya’ya gönderilen 45 kişiden 43’ünün geri dönmediği ortaya çıkan AKP’li Yeşilyurt Belediyesi'nden yeni bir açıklama geldi. Konuyla ilgili başlatılan idari soruşturma kapsamında belediye başkan yardımcısının görevden alındığı belirtildi.

Güncellenme: 20:37, 14/04/2021
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Kayıp 43 kişiyle ilgili yeni gelişme! Belediye başkan yardımcısı görevden alındı

Malatya Yeşilyurt Belediyesi tarafından 15-27 Eylül 2020 tarihleri arasında Malatya Kişisel Gelişim Dünyası Derneği üyelerinin “Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek” isimli projesi kapsamında hizmet damgalı pasaport düzenlenerek Almanya’ya gönderilen 45 kişiden 43’ünün geri dönmediği ortaya çıkmıştı.

SÖZCÜ'nün gündeme getirdiği olayla ilgili Yeşilyurt Belediyesi’nden yeni bir açıklama geldi. Belediye başkan yardımcısının görevden alındığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Son günlerde kamuoyunda belediyemiz ile ilgili paylaşılan iddialar çerçevesinde 4 Şubat 2020 tarihli Meclis kararı ile gerçekleştirilen gezi programıyla ilgili iç soruşturma başlatılmış olup soruşturmanın salahiyeti için soruşturmada ismi geçen belediye başkan yardımcısı görevden alınmıştır.”

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