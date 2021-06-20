Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kayıp arayan ekipler parçalanmış ceset buldu

Erzurum'da, çaşır (çakşır) toplamak için dağa çıkan ve bir daha haber alınamayan Ahmet Korkmaz'ı (58) arayan ekipler, bölgede parçalanmış bir erkek cesedi buldu. Ayı ya da başka bir yırtıcı tarafından parçalandığı tahmin edilen cesedin, Kormaz'a ait olup olmadığı otopsi sonucu ortaya çıkacak.

Güncellenme: 18:51, 20/06/2021
HaberlerGündem
Kayıp arayan ekipler parçalanmış ceset buldu

Uzundere ilçesi Muratefendi Mahallesi’nde, anne ve babasıyla yaşayan zihinsel engelli Ahmet Korkmaz, 25 Mayıs’ta çaşır toplamak için dağlık araziye gitti.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Korkmaz’ın eve dönmemesi üzerine ailesi durumu jandarmaya bildirdi. Çevrede yapılan aramalarda hiçbir ize rastlanmayınca çalışmalara katılan AFAD ekibi de Korkmaz’ı bulabilmek için jandarmayla birlikte yoğun çaba sarf etti.

PARÇALANMIŞ CESET BULDULAR

Aramalarını dronla da sürdüren ekipler, sabah saatlerinde dağlık alanda önce Korkmaz’ın kıyafetlerini buldu, daha sonra da aynı bölgede, ayı veya yırtıcı hayvanlar tarafından parçalanmış bir erkek cesediyle karşılaştı.

Savcının olay yeri incelemesinin ardından, tanınmaz haldeki ceset, otopsi yapılmak üzere devlet hastanesi morguna götürüldü. Otopsi sonucunda, cesedin Korkmaz’a ait olup olmadığı belirlenecek. DHA

İlginizi ÇekebilirCeset görmek için bir biriyle yarıştılarCeset görmek için bir biriyle yarıştılarİlginizi ÇekebilirCeset yiyen ayı yeniden ortaya çıktıCeset yiyen ayı yeniden ortaya çıktı
anne Antalya Erzurum Haber Kastamonu Polis