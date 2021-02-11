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Kayıp engelli gençten sevindiren haber

Bursa'nın Kestel ilçesinde bedensel ve zihinsel engelli genç kaybolduktan 6 saat sonra bulunarak ailesine teslim edildi.

Güncellenme: 23:16, 11/02/2021
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Kayıp engelli gençten sevindiren haber

Olay, Kestel ilçesi Orhaniye Mahallesi’nde, meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bedensel ve zihinsel engelli olduğu öğrenilen Aykut Erçalış (28) öğlen saat 12.00 sıralarında “Bahçeye gidiyorum” diyerek evden çıktı.

Evin etrafındaki bahçelere ve mahallede yaptıkları aramalarda Erçalış’ı bulamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD ve ANDA arama kurtarma ekibi sevk edildi.

6 SAAT SONRA BULUNDU

Mahalle içerisinde araştırma yapan ekipler, Erçalış’ın gidebileceği güzergahı belirleyerek arama bölgesini genişletti. Erçalış, 6 saat sonra akşam 18.00 sıralarında evinden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda bulundu.

Ormanlık alandan jandarma aracıyla mahalleye getirilen Erçalış, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Erçalış’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İHA

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