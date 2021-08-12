Kayıp engelli kıza cinsel istismarda bulunan zanlı serbest bırakıldı!

Ankara'da evinden çıktıktan sonra kaybolan ve 16 saat sonra bulunan zihinsel engelli Şirin Dilan E.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Muhammet B.E. serbest bırakıldı. 26 yaşındaki mağdurun avukatı, şüphelinin tutuklanması için karara itiraz ettiklerini açıkladı.

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Yenimahalle’de oturan zihinsel engelli Şirin Dilan E., 4 Ağustos’ta annesi ile evlerinin bahçesini yıkadıktan sonra kapının önündeki kedilerin su kabını değiştirmek için dışarı çıktı. Ailesi, genç kız dönmeyince aramaya başladı. Çevrede bulamayınca polise kayıp ihbarında bulundu. Şirin Dilan E., telefon sinyalinden tespit edilerek, Eryaman bölgesindeki parkta yürürken bulundu. 16 saat sonra ulaşılan genç kız sağlık kontrolünden geçirilip ailesine teslim edildi.

ARACINA BİNDİRİP EVİNE GÖTÜRMÜŞ

Şirin Dilan E.’nin, Muhammet B. E. tarafından alıkoyulduğu ortaya çıktı. Muhammet B. E.’nin, Şirin Dilan E.’yi evinin önünden aracına bindirip, kendi evine götürdüğü ve cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi.

Mağdurun avukatı Temel Eken, Muhammet B. E. hakkında yakalanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece konutu terk etmeme adli kontrol kararı verildiğini, tutuklanması için karara itiraz ettiklerini belirtti. Yazılı açıklama yapan avukat Eken, müvekkilinin ruhen ve bedenen kendisini koruyamayacak durumda ve zihinsel engelli olduğunun raporlar ile sabit olduğunu vurguladı.