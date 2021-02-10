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Kayıp eşten canlı yayında şoke eden sözler: Aşık oldum kaçtım

Üç aydır haber alınamayan 49 yaşındaki 5 çocuk annesi ve 4 torun sahibi S. K., bağlandığı canlı yayında yaptığı açıklama şoke etti. Eşinin şoför olarak işe aldığı evli M.C. ile kaçtığını söyleyen S.K., “Aşık oldum, kaçtım kime ne” dedi.

Güncellenme: 12:44, 10/02/2021
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Kayıp eşten canlı yayında şoke eden sözler: Aşık oldum kaçtım

Ordu Ünye'de 49 yaşındaki 5 çocuk annesi ve 4 torun sahibi S.K., 3 ay önce kayıplara karıştı. Çok sevdiğini söylediği karısına bir türlü ulaşamayan D.K., bir televizyon kanalında yayınlanan programa başvurdu.

“KARIMA BÜYÜ YAPTI”

Gözü yaşlı eş D.K., traktörünü kullanması için şoför olarak tuttuğu M.C.'nin karısına büyü yapıp kaçırdığını iddia etti. Üstelik M.C., kaçırdığı söylenen S.K.'dan 15 yaş küçüktü ve o da evli, 3 çocuk babasıydı.

Günlerdir canlı yayında karısına dön çağrısı yapan D.K. canlı yayında gelen telefonla şoke oldu. Programa bağlanan kayıp eş S.K., “Aşık oldum, kaçtım. Keyfim yerinde. Benim neyim varmış ki, utanacağım” açıklaması yaptı.

Bu sırada birlikte kaçtığı M.C.'nin eşi de Müge Anlı stüdyosundaydı. M.C. eşine de seslenen S.K., “Kocana iyi baksaydın da kaçırtmasaydın” dedi.

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