Kayıp eşten canlı yayında şoke eden sözler: Aşık oldum kaçtım

Ordu Ünye'de 49 yaşındaki 5 çocuk annesi ve 4 torun sahibi S.K., 3 ay önce kayıplara karıştı. Çok sevdiğini söylediği karısına bir türlü ulaşamayan D.K., bir televizyon kanalında yayınlanan programa başvurdu.

“KARIMA BÜYÜ YAPTI”

Gözü yaşlı eş D.K., traktörünü kullanması için şoför olarak tuttuğu M.C.'nin karısına büyü yapıp kaçırdığını iddia etti. Üstelik M.C., kaçırdığı söylenen S.K.'dan 15 yaş küçüktü ve o da evli, 3 çocuk babasıydı.

Günlerdir canlı yayında karısına dön çağrısı yapan D.K. canlı yayında gelen telefonla şoke oldu. Programa bağlanan kayıp eş S.K., “Aşık oldum, kaçtım. Keyfim yerinde. Benim neyim varmış ki, utanacağım” açıklaması yaptı.

Bu sırada birlikte kaçtığı M.C.'nin eşi de Müge Anlı stüdyosundaydı. M.C. eşine de seslenen S.K., “Kocana iyi baksaydın da kaçırtmasaydın” dedi.