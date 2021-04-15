Kayıp kadın kayalıklar arasında sıkışmış halde bulundu! 3 gün yaşam mücadelesi vermiş

Üç gün önce Yeşilyurt Mahallesi Sakarya Caddesi üzerindeki evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası 81 yaşındaki Hanım Bağcı'nın bulunması için jandarma ve polis ekiplerince çalışma başlatılmıştı.

VATANDAŞ FARK ETTİ

Sarp kayalıklarda aramalar yapan jandarma ve köy korucuları ile Bağcı'nın yakınları yaşlı kadının izine rastlayamamıştı. Aramaların devam ettiği esnada Karadağ mevkii üst kısımlarındaki kayalık bölgede bir vatandaş kayaların arasına düşen ve burada sıkışan Hanım Bağcı'yı fark ederek durumu 112 ve jandarma ekiplerine bildirdi.

ÜÇ GÜN YAŞAM MÜCADELESİ VERMİŞ

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaşlı kadını sıkıştığı yerden çıkaramayınca durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucunda 3 gündür kayalıkların arasında yaşam mücadelesi veren Hanım Bağcı'yı çıkararak kurtardı.

Herhangi bir yarası bulunmayan açlıktan ve susuzluktan bitkin düşen yaşlı kadına ilk müdahale sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı. Yaşlı kadın, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Bağcı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

“KİMSE BURAYI BULAMAZ”

Annesine sağ salim kavuşmanın sevincini yaşayan Turan Bağcı, “Çok şükür iyidir. 3 gündür buradaydı, çok şükür bir şeyi yok. Evden uzak bir yer kimse burayı bulamaz. Bizler askerlerle, polislerle geldik, buraları aradık ama bulamadık. Bizler burada olabileceğini de tahmin edemedik. Buraya gelebileceğine inanmadık ama burada bulundu. Çok şükür durumu iyi” diye konuştu. İHA

İlginizi Çekebilir ABD'de ticari gemi alabora oldu: 12 kişi kayıp